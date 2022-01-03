Politika

Sadr Hareketi heyeti Erbil’de KDP ile görüştü

Sadr Hareketi heyeti, yeni kurulacak Irak hükümetiyle ilgili görüşmeler yapmak üzere başkent Erbil’e geldi.
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kürdistan Irak KDP Hoşyar Zebari Sadr Hareketi

ERBİL (K24)

Erbil’de Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro Üyesi Hoşyar Zebari başkanlığındaki KDP heyeti ile bir araya gelen Hasan el-Azari başkanlığındaki Sadr Hareketi heyeti, her iki tarafı ilgilendiren konuları görüştü.

Görüşmede Sadr heyeti, ulusal çoğunluk hükümetinin kurulmasının önemine değindi.

KDP Politbüro Üyesi Hoşyar Zebari ise, yeni kurulacak Irak hükümetinin karşılıklı olarak dayanışma ve işbirliği ufkunun geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

 

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