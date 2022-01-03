Sadr Hareketi heyeti Erbil’de KDP ile görüştü

ERBİL (K24)

Erbil’de Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro Üyesi Hoşyar Zebari başkanlığındaki KDP heyeti ile bir araya gelen Hasan el-Azari başkanlığındaki Sadr Hareketi heyeti, her iki tarafı ilgilendiren konuları görüştü.

Görüşmede Sadr heyeti, ulusal çoğunluk hükümetinin kurulmasının önemine değindi.

KDP Politbüro Üyesi Hoşyar Zebari ise, yeni kurulacak Irak hükümetinin karşılıklı olarak dayanışma ve işbirliği ufkunun geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.