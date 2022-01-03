Politika

Bağdat Havalimanı’na 2 İHA’yla saldırı

Bağdat Uluslararası Havalimanı’ndaki ABD askeri üssüne 2 drone aracılığıyla saldırı gerçekleştirildi.
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Irak Bağdat İHA ABD askeri üssü

HABER MERKEZİ

Iraklı bir güvenlik kaynağından alınan bilgiye göre, Bağdat Uluslararası Havalimanı’ndaki Victoria Askeri Üssü’nün 2 insansız hava aracı (İHA) aracıyla hedef alındığını bildirdi.

Söz konusu üsteki hava savunma sistemlerinin (CRM) harekete geçerek 2 İHA’yı düşürdüğünü kaydeden kaynak, saldırıda can kaybı ve maddi kaybın yaşanmadığını ifade etti.

Saldırının Eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’in öldürülmesinin yıldönümünde gerçekleşmesi dikkat çekti.

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