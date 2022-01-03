Politika

Dersim’de 4 bölge ‘geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi

Dersim’de sürdürülen operasyonlarla ilgili kentteki 4 ayrı bölgenin "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.
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kürdistan Dersim güvenlik bölgesi

HABER MERKEZİ

Dersim Valiliği’nden yapılan açıklamada, kentteki bazı alanların güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tunceli'de 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince 29.12.2021 tarihli ve 4989 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Aralık 2022 tarihine kadar Hozat-Ali Boğazı, Hozat-Kıran Deresi, Ovacık-Eğerci ve Ovacık-Karadere bölgelerinde 'geçici özel güvenlik bölgesi' kararı alınmıştır."

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