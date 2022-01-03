Araştırma: Covid-19 geyikler arasında yayılıyor

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Covid-19 salgını, vahşi doğada yaşayan canlıları da tehdit eder hale geldi. İnsanlardan hayvanlara bulaşan salgının özellikle geyikler arasında hızlı şekilde yayıldığı belirtildi.

ABD'de yapılan araştırmalarda en az 6 vakada insanların geyiklere Covid-19 bulaştırdığı tespit edildi. Aynı araştırmada alınan örneklerden her üç geyikten birinde aktif veya yakında zamanda salgının bulaştığına dair kanıt elde edildi.

Ohio Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada 360 geyiğin burunlarından sıvı örnekleri alınarak test yapıldı. Alınan örneklerin yüzde 35,8'i pozitif sonuç verdi.

Şu ana kadar geyiklerden insana Covid-19 bulaştığına dair kaydolmadığını ancak bunun mümkün olduğunu söyleyen bilim insanları, vahşi doğada dolaşan virüsün salgınla mücadeleyi zorlaştıracağının altını çiziyor.

İnsanlardan geyiklere altı kez virüs bulaştığı tespit edilirken, örnek alınan geyiklerin 3'te birinde Covid-19 tespit edildi.

“SÜRPRİZ YENİ VARYANTLAR ÇIKABİLİR”

Geyiklerdeki mutasyonun yeni bir varyant üretmesi durumunda bunun çevrede yaşayanlar için risk oluşturabileceği kaydedildi. Ayrıca insanlar arasında şimdi görülmeyen ancak vahşi doğa canlılarının taşıdığı varyantların gelecekte insanlara bulaşabileceği belirtildi.

Pennsylvania Üniversitesi'nden virolog Suresh Kuchipudi, "Virüsün vahşi doğada bulunma olasılığı ve bilinmemesi rahatsız edici bir durum. Tamamen sürpriz bir şekilde yeni bir varyanta yakalanabiliriz" dedi.

Kuchipudi'nin başında olduğu bir ekip tarafından 2020'de yapılan bir araştırmada da arabaların çarptığı veya avcıların vurduğu 283 geyiğin 94'ü Covid-19'lu çıktı.

Ohio ve Pennsylvania üniversiteleri tarafından yapılan araştırmalar, Covid-19'un birkaç farklı yerde insanlardan hayvanlara geçtiğini ortaya koydu. Araştırmalarda salgını baskın olan varyantının vahşi doğada bulunan geyiklerde de ortaya çıktığını tespit etti. (Kaynak: Euronews)