Sınır Kapıları Güvenliği: PKK’lilerle çatışma yaşanmadı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Sınır Kapıları Güvenliği Müdürlüğü, sınır kapılarındaki güvenlik güçleriyle PKK’liler arasında herhangi bir çatışmanın yaşanmadığını açıkladı.

Sınır Kapıları Güvenliği Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, geçtiğimiz gece sınır kapıları güvenliğiyle PKK mensupları arasında çatışma olduğuna dair bazı yayın organlarında haberlerin yer aldığı kaydedilirken, söz konusu haberlerin doğru olmadığı belirtildi.

Sınır kapılarında, sınır güvenliğiyle PKK arasında çatışma çıkmadığının vurgulandığı açıklamada, yaşanan olayın Peşmerge’nin PKK’ye yardım götüren bazı kaçakçıları yakaladığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu yardımın Kürdistan Bölgesi halkına zarar verme amaçlı olduğu kaydedilirken, Peşmerge’nin söz konusu kaçakçıları gözaltına aldığı ifade edildi.