Politika

Sınır Kapıları Güvenliği: PKK’lilerle çatışma yaşanmadı

Dün gece sınır kapılarındaki güvenlik güçleriyle PKK’liler arasında herhangi bir çatışmanın yaşanmadığı açıklandı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Peşmerge Sınır Kapıları Güvenliği PKK

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Sınır Kapıları Güvenliği Müdürlüğü, sınır kapılarındaki güvenlik güçleriyle PKK’liler arasında herhangi bir çatışmanın yaşanmadığını açıkladı.

Sınır Kapıları Güvenliği Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, geçtiğimiz gece sınır kapıları güvenliğiyle PKK mensupları arasında çatışma olduğuna dair bazı yayın organlarında haberlerin yer aldığı kaydedilirken, söz konusu haberlerin doğru olmadığı belirtildi.

Sınır kapılarında, sınır güvenliğiyle PKK arasında çatışma çıkmadığının vurgulandığı açıklamada, yaşanan olayın Peşmerge’nin PKK’ye yardım götüren bazı kaçakçıları yakaladığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu yardımın Kürdistan Bölgesi halkına zarar verme amaçlı olduğu kaydedilirken, Peşmerge’nin söz konusu kaçakçıları gözaltına aldığı ifade edildi.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv