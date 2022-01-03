Politika

İran: ABD ile yazılı olarak görüş alışverişi yapılıyor

author_image Kurdistan24 -Türkçe
İran Viyana ABD İran Said Hatibzade

HABER MERKEZİ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatibzade, nükleer müzakereler çerçevesinde ABD ile yazılı olarak görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer müzakerelere ilişkin açıklamada bulundu.

Washington ile Tahran arasındaki iletişim ile ilgili olarak Hatibzade, "İran ile ABD arasında görüş alışverişi için somut bir yol var. ABD ile gayrıresmi ve yazılı olarak görüş alışverişi oluyor. Bunlar da yanlış anlaşılmaların giderilmesi içindir" ifadelerini kullandı.

Nükleer müzakerelerin geldiği aşamaya dair de İranlı Sözcü, "Bugün ortak bir metin varsa bu Batılıların maksimum taleplerinden geri adım atması gerektiğini anladığı içindir. Nükleer anlaşmadan daha fazlasını isteyemezler" görüşlerini paylaştı.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin gelecek günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine Moskova'yı ziyaret edeceğini aktaran Hatibzade, görüşmelerde siyasi ile ekonomik iş birliğinin ele alınacağını belirtti.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv