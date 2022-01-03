Politika

Blinken ile Çavuşoğlu’ndan telefon görüşmesi

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, NATO ve AGİT toplantıları öncesindeki gündem maddeleri ele alındığı bildirildi.
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türkiye ABD Antony Blinken Mevlüt Çavuşoğlu NATO

HABER MERKEZİ

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, NATO ve AGİT toplantıları öncesindeki gündem maddeleri ele alındığı bildirildi.

Görüşme sonrası yapılan açıklamada, "Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek NATO ve AGİT toplantıları öncesinde Rusya Federasyonu-Ukrayna gerginliği, stratejik mekanizmanın canlandırılması başta olmak üzere Türkiye-ABD ikili ilişkileri, Sudan, Etiyopya ve Kafkaslar’daki gelişmeler ele alınmıştır" denildi.

 

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