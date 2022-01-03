Manchester United 8 maç sonra kaybetti

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İngiltere Premier Lig'in 21’inci hafta kapanış maçında Wolverhampton, Manchester United'ı 1-0 yendi.

İki maç eksiği bulunan takımlar arasındaki mücadelede Manchester United, Wolverhampton'ı konuk etti. Wolverhampton, Moutinho'nun 82’nci dakikada kaydettiği golle karşılaşmayı kazandı.

Ole Gunnar Solskjaer'in teknik direktörlükten ayrılmasının ardından 6'sı ligde olmak üzere çıktığı 8 maçı da kaybetmeyen Manchester United'ın serisi sona erdi.

Puanını 28'e yükselten Wolverhampton 8'inci, 31 puanda kalan Manchester United ise 7’nci sıradaki yerini korudu.