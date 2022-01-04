Politika

40 ilde FETÖ'nün jandarma yapılanmasına operasyon

Ankara'da yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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türkiye fetö Ankara operasyon Gözaltı kararı

HABER MERKEZİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ mensuplarının tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasında gizli örgüt yöneticisi oldukları tespit edilen; 65’i daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi, 34’ü özel sektör çalışanı olmak üzere 99 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

40 ilde Ankara merkezli eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. (Kaynak: Ajanslar)

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