Irak’ta hava üssüne İHA saldırısı

ERBİL (K24)

Anbar’da kontrolün ABD güçlerinde olduğu Ayn el-Esed Hava Üssü’ne insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiği bildirildi.

AFP'ye konuşan bir Uluslararası Koalisyon yetkilisi, saldırının bomba yüklü iki İHA’yla düzenlendiğini ve İHA’ların, hava savunma sistemi tarafından havada imha edildiğini belirtti.

Yetkili, saldırıda herhangi bir kayıp yaşanmadığını ifade etti.

Dün de Bağdat Uluslararası Havalimanı’nda ABD güçlerinin bulunduğu Victoria Üssü’ne bomba yüklü iki İHA’yla saldırı düzenlenmiş, İHA’lar havada imha edilmişti.

Saldırıların, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis’in ölüm yıldönümüne denk gelmesi dikkat çekiyor.

Süleymani ve Mühendis, 3 Ocak 2020’de Bağdat Havalimanı’nda ABD tarafından hava saldırısında öldürülmüştü.