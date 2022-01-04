Politika

Suudi Arabistan: Bir düşman hava hedefi imha edildi

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin İran destekli Husi milisler tarafından ülkenin batısındaki Taif şehrine gönderilen düşman bir hava hedefinin imha edildiğini duyurdu.
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ortadoğu Suudi Arabistan Husiler hava hedefi imha

HABER MERKEZİ

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Hava savunması, Taif yönünde uçan bir düşman hedefini tespit ederek yok etti” denildi.

Bakanlık, hava tehdidinin İran destekli Husi milisler tarafından Yemen içinden gönderildiğini bildirerek, tehditleri ortadan kaldırmak ve ülke vatandaşları korumak için caydırıcı önlemler alınacağını vurguladı.

Suudi Arabistan hava savunma sistemi, ayrıca Yemen’in Sana şehrinden Suudi Arabistan’a doğru gönderilen 5 silahlı insansız hava aracını (SİHA) imha etti.

Yemen’deki hükümeti destekleyen Arap Koalisyonu, “milislerin düşmanca davranışlarını caydırmak için tehdit kaynaklarını izlediğini” açıkladı.

Koalisyon dün ayrıca, Şebve bölgesinde son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 28 operasyonda 200 Husi milisin öldürüldüğünü ve 22 aracın yok edildiğini duyurdu.

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