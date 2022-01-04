Afrin’de 8 kişi kaçırıldı

ERBİL (K24)

Afrin İnsan Hakları Örgütü’nün yaptığı açıklamaya göre, Suriye Milli Ordusu (SMO) bünyesindeki silah gruplardan Sivil Polis kolunun 2 Ocak günü Raco beldesinin Hecika köyüne yönelik yaptıkları baskın sonucunda Ehmed Reşid ve Hesen Birim adlı kişileri kaçırdı.

Açıklamada, silahlı grupların iki sivili daha önce Özerk Yönetim’le ilişkileri oldukları gerekçesiyle kaçırdığı ve fidye istediği kaydedildi.

Afrin İnsan Hakları Örgütü ayrıca, yine Feyleq El Şam isimli silahlı grup mensuplarının 30 Aralık’ta Şerewa beldesine bağlı Fafirtine köyüne yaptıkları baskında 4’ü aynı aileden olmak üzere 6 kişiyi kaçırdığını belirtti.

Kaçırılan 4 kişiden Ocelan, Husên, Ednan ve Mihemed’in Xelil Mihemed Şuti’nin çocukları olduğu belirtildi.

Diğer iki kişinin de isimlerinin Casim Mihemed Qasimo ve Omer Diyab olduğu öğrenildi.

Ayrıca, Casim Mihemed Qasimo ve Omer Diyab'ın sorgularının ardından serbest bırakıldığı, diğer 4 kardeşin akıbetinin bilinmediği belirtildi.

Türkiye ve desteklediği silahlı gruplar, 20 Ocak 2018’de başlatmış olduğu askeri harekat sonrası 18 Mart’ta Afrin’e girmişlerdi.

O günden bu yana binlerce sivil silahlı gruplar tarafından kaçırıldı.