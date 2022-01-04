İran'dan ABD'ye: Trump yargılanmazsa intikam alacağız

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Donald Trump ve (eski Dışişleri Bakanı Mike) Pompeo, General Kasım Süleymani'ye suikast düzenlemek suçundan adil bir mahkemede yargılanmazsa Müslümanlar şehidimizin intikamını alacaktır" dedi.

Reisi, "Saldırgan, katil ve asıl suçlu olan o zamanki ABD Başkanı, İslam'ın 'kısasa kısas' yasasına göre yargılanmalı ve Allah'ın hükmü ona karşı uygulanmalıdır" ifadelerini kullandı.

İran'ın İslami yasalarına göre, kurbanın ailesi uzlaşma yoluyla 'kan parası' almayı kabul etmedikçe hüküm giymiş bir katil idam edilebilir.

İran Başsavcısı Muhammed Cafer Montazeri, devlet televizyonuna verdiği demeçte, İranlı yargı yetkililerinin, davada 74'ü ABD vatandaşı da dahil olmak üzere 127 şüpheliyi belirledikten sonra 9 ülkedeki yetkililerle iletişime geçtiğini söyledi. Montazeri, "Suçlu eski başkan listenin başında” diye ekledi.

Pazar günü İran, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne yazdığı mektupta BM'nin ABD ve İsrail'den hesap sormasını istedi.

Suikasttan günler sonra ABD, Birleşmiş Milletler'e 'cinayetin meşru müdafaa olduğunu' söylemişti. Dönemin ABD Başsavcısı William Barr, Trump'ın açıkça Süleymani'yi öldürme yetkisine sahip olduğunu ve generalin 'meşru bir askeri hedef' olduğunu ifade etmişti.

İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani' 3 Ocak 2020'de eski ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu Bağdat'ta öldürülmüştü.