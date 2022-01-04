Başkan Barzani Sadr Hareketi’yle görüştü: Gündem yeni hükümet

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Selahaddin’deki ofisinde Hasan el-Sadr başkanlığındaki üst düzey Sadr Hareketi heyetini kabul etti.

Görüşmede Irak’taki siyasi süreç, seçim sonuçları, parlamentonun ilk oturumu ile hükümet kurma çalışmalarındaki adımlar ele alındı.

Siyasi süreçte yeni bir dönemin başlaması, engellerin aşılması, vatandaşların taleplerine yanıt verilmesi, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümü gibi başlıklar da görüşmede değerlendirildi.