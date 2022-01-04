WHO yetkilisi: Omicron’la ilgili iyi bir haber var

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Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) Vakalar Birimi Direktörü Abdi Mahmud, Omicron varyantının alt solunum yollarından ziyade üst solunum yollarını etkilediğine işaret eden araştırmaların sayısının giderek arttığını ve bunun "iyi bir haber" olduğunu söyledi.

Mahmud, bundan emin olma için daha fazla durum raporuna ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Sinovac aşısı ile ilgili de konuşan WHO yetkilisi, "Bizim öngörülerimiz Sinopharm ve Sinvac gibi Covid-19 aşılarının Omicron varyantı nedeniyle hastaneye yatışlara karşı koruyacağı yönünde" dedi.

"KARAR TİCARİ SEKTÖRE BIRAKILAMAZ"

Mahmud, Omicron varyantına karşı ayrı bir aşı geliştirilmesine ihtiyaç olup olmadığı yönündeki bir soruyu da "Bunu söyleyebilmek için henüz çok erken. Ancak bu yöndeki karar tek başına ticari sektöre bırakılamaz, küresel bir koordinasyon gerektirir" vurgusu yaptı.

Dördüncü doz aşı ile ilgili de açıklama yapan yetkili, bunun yerine temmuz ayına kadar dünyada yüzde 70 aşılama hedefine ulaşılmasının hedeflenmesi gerektiğini belirtti.

Mahmud, an itibarıyla Covid-19'un yeni merkez üssünün neresi olduğu şeklindeki soruya, "Delta varyantı zamanında Doğu Avrupa uzun bir müddet merkez üssü olmuştu. Yeni varyantın nerede etki göstereceğini tahmin etmek zor" cevabını verdi.

"SON DALGA OLABİLİR"

Omicron varyantı ile ilgili benzer bir açıklama da Danimarka'dan geldi.

Danimarka Devlet Serum Enstitüsü Baş Epidemiyoloğu Tyra Krause Danimarka medyasına açıklamasında Omicron varyantının hastalığın ciddiyetini hafiflettiğini belirterek, "Omicron sağlık sistemimiz üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken her şey Delta'dan daha hafif olduğuna işaret ediyor" şeklinde konuştu.

Uzman, aralık ayının sonunda Covid-19 teşhisiyle hastaneye başvuran 93 kişiden beşinden daha azının yoğun bakımda tedavi gördüğünü ifade etti.

Krause, "Bizi pandemiden kurtaracak şey bu olabilir, bu son dalga olabilir" dedi.

ALMANYA SAĞLIK BAKANI: KÖPRÜ OLABİLİR

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach ise açıklamasında Omicron'un pandemiden endemiye geçiş sürecinde "muhtemel bir köprü" olabileceğini belirtti.

Lauterbach, "Ancak Omicron varyantının aşısızlar üzerinde nasıl bir seyre yol açtığı konusunda kesin bir bilgimiz yok" şeklinde konuştu.

Almanya Sağlık Bakanı Lauterbach verilerin Omciron'un Delta varyantının daha az tehlikeli olduğuna işaret ettiğini ifade ederek "Tünelin ucunda ışık görünüyor, ancak bunun aşısızlar için de geçerli olup olmadığı bilinmiyor" dedi.

Dünyada hızla yayılan Omicron varyantının kısa bir süre içinde birçok ülkede baskın varyant haline gelmesi bekleniyor. (Kaynak: DW, Reuters, dpa)