NATO olağanüstü toplanacak

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NATO Sözcüsü Oana Lungescu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “NATO dışişleri bakanları 7 Ocak Cuma günü video konferans yöntemiyle olağanüstü toplanacaklar” dedi.

Lungescu, NATO dışişleri bakanlarının cuma günkü toplantılarında Rusya’nın Ukrayna sınırı yakınındaki askeri güçlerini artırmış olmasını' ve Avrupa’nın güvenlik sorunlarını ele alacaklarını da ekledi.

Rusya, Ukrayna’nın doğusunda gerilimin son zamanlarda yeniden tırmanması ve Batı güçlerinin Kiev’e silah tedarikini artırması nedeniyle Ukrayna sınırındaki güçlerinin sayısını artırdı.

NATO dışişleri bakanlarının cuma günü için planlanan olağanüstü toplantısı, Rus ve ABD yetkililerinin 9 ve 10 Ocak’ta İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirecekleri güvenlik garantisi görüşmelerinin öncesine denk gelecek. Cenevre’deki bu görüşmeleri, 12 Ocak’ta gerçekleştirilecek Rusya-NATO Konseyi toplantısı ve 13 Ocak’ta Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenecek Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı müzakereleri izleyecek.