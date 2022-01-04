Politika

Başkan Barzani, Irak Parlamentosu’nun geçici başkanlığını yürütecek isimle bir araya geldi

Başkan Mesud Barzani, Irak Parlamentosu’nun en yaşlı üyesi sıfatıyla geçici başkanlığını yürütecek olan Mahmud Meşhedani ile bir araya geldi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Mesud Barzani Mahmud Meşhedani Irak Parlamentosu

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Irak Parlamentosu’nun en yaşlı üyesi sıfatıyla geçici başkanlığını yürütecek olan Mahmud Meşhedani ile bir araya geldi.

Pirmam’daki görüşmede, genel seçimlerin ardından Irak’ın siyasi durumu ve Irak Parlamentosu’nun ilk oturumunun nasıl yürütüleceği ele alındı.

Görüşmede, ortaklık eşitlik ve denge prensiplerinin uygulanmasının önemine vurgu yapılırken, vatandaşların haklarının yanı sıra, Irak’taki halk kesimlerinin siyasi haklarının da gözetilmesinin önemine değinildi.

 

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv