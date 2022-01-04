Başkan Barzani, Irak Parlamentosu’nun geçici başkanlığını yürütecek isimle bir araya geldi

Başkan Mesud Barzani, Irak Parlamentosu’nun en yaşlı üyesi sıfatıyla geçici başkanlığını yürütecek olan Mahmud Meşhedani ile bir araya geldi.