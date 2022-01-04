Başkan Barzani, Irak Parlamentosu’nun geçici başkanlığını yürütecek isimle bir araya geldi
ERBİL (K24)
Başkan Mesud Barzani, Irak Parlamentosu’nun en yaşlı üyesi sıfatıyla geçici başkanlığını yürütecek olan Mahmud Meşhedani ile bir araya geldi.
Pirmam’daki görüşmede, genel seçimlerin ardından Irak’ın siyasi durumu ve Irak Parlamentosu’nun ilk oturumunun nasıl yürütüleceği ele alındı.
Görüşmede, ortaklık eşitlik ve denge prensiplerinin uygulanmasının önemine vurgu yapılırken, vatandaşların haklarının yanı sıra, Irak’taki halk kesimlerinin siyasi haklarının da gözetilmesinin önemine değinildi.