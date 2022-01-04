Politika

Polonya: Sınıra duvar öreceğiz

Polonya'nın, geçen yıl sonunda göçmen krizinin yaşandığı Belarus sınırına duvar öreceği açıklandı.
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avrupa Belarus sınırı Polonya göçmen Belarus

HABER MERKEZİ

Yerel basında çıkan haberlere göre, Polonya İçişleri Bakanlığı ile Sınır Muhafızlığı, Polonya-Belarus sınırına duvar inşası için sözleşme imzaladı.

Polonya Sınır Muhafızlığından Tuğgeneral Wioletta Gorzkowska, inşası haziranda bitecek duvarın, gerekli ve acil bir yatırım olduğunu belirtti.

Gorzkowska, Polonya sınırının güçlendirilmesinin yanı sıra lojistik açıdan stratejik bir yatırım olacağını dile getirdiği duvarın, Belarus sınırının 186 kilometrelik bölümünde inşa edileceğini söyledi.

Duvarın 5 buçuk metre yüksekliğe sahip olacağı, inşasında 50 ton çelik kullanılacağı, tel örgüyle destekleneceği, son teknoloji elektronik ve kamera sistemleriyle donatılacağı, ayrıca 22 kapıya sahip olacağı duyuruldu.

Polonya-Belarus sınırına yapılacak duvarın maliyetinin, yaklaşık 130 milyon doları bulacağı kaydedildi.

Belarus-Polonya sınırında, Kasım 2021'de, Avrupa'ya göçme arayışıyla çoğunluğu Kürdistan Bölgesi, Irak ve Suriye'den gelerek Belarus üzerinden Polonya'ya geçmeye çalışan kişiler ormanlık alanda kendi kurdukları kampta ve sınır önünde toplanmışlardı.

 

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