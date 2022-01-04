Politika

İngiltere'den İran'a: Nükleer anlaşmada zaman daralıyor

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Johnson, İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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avrupa İngiltere İran Nükleer anlaşma Boris Johnson Naftali Bennett

HABER MERKEZİ

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İran'ın nükleer programı konusunda bir anlaşmaya varmak için zamanın daraldığını belirtti.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Johnson, İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, Covid-19'un Omicron varyantıyla mücadele ve serbest ticaret anlaşmasının yanı sıra Viyana'da İran'ın nükleer programına ilişkin yapılan uluslararası müzakereleri ele aldı.

Görüşmede Başbakan Johnson, İngiltere'nin, "müzakerelerin nükleer anlaşmanın tamamen yeniden işlerlik kazanmasıyla sonuçlanmasını istediğini" belirtti.

Ancak bunun için İran'ın iyi niyetle hareket etmesine ihtiyaç olduğunu kaydeden İngiliz Başbakan, "Diplomatik kapı açık ancak bir anlaşmaya varmak için zaman daralıyor" dedi.

 

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