İngiltere’de vaka rekoru: Önlemler arttırılacak mı?

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Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 48 artarak 148 bin 941'e çıktı.

Aşılama programına 8 Aralık 2020'de başlayan İngiltere'de ilk dozu yaptıranların sayısı 51 milyon 820 bin 652'ye ulaşırken, bunlardan 47 milyon 482 bin 789'una ikinci doz da uygulandı.

Güçlendirici Covid-19 aşısını alanların sayısı 34 milyon 363 bin 986'ya ulaştı.

Ülkede 31 Aralık'ta ise 189 bin 846 Covid-19 vakası tespit edilmiş, bu rakam, "salgının başlangıcından bu yana en yüksek vaka sayısı" olarak kayda geçmişti.

İngiltere'de hükümet, artan vakalara rağmen yeni yıldan önce yeni kısıtlama getirmeme kararı almıştı. Ancak Galler'de gece kulüplerinin kapatılması ve İskoçya'da da sosyalleşmenin sınırlandırılması kararlaştırılmıştı.

JOHNSON: VİRÜSLE YAŞAMANIN YOLU BULUNABİLİR

Bu arada İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni yılın ilk basın toplantısında aşı programı sayesinde ülkenin önceki dalgalardan farklı bir konumda olduğunu kaydetti.

Uygulamada olan "Plan B" önlemleriyle devam ederek Omicron dalgasını aşma şansları olduğunu savunan Johnson, buna gerekçe olarak hastaneye kaldırılma ve yoğun bakımda tedaviye ihtiyaç duyma oranlarının diğer varyantlara göre daha az olmasını gösterdi.

"Virüsle yaşamanın bir yolunun bulunabileceğini" söyleyen İngiliz Başbakan, ancak gelecek haftaların "zorlu olacağı" ve "bazı hizmetlerin kesintiye uğrayacağı" uyarısında bulundu.

Başbakan Johnson, kritik görevlerde bulunan 100 bin kişiden 10 Ocak'tan itibaren her gün bir hızlı Covid-19 testi yapmalarının isteneceğini de açıkladı.

Halka aşı olma çağrısında bulunan Johnson, yoğun bakımdakilerin yüzde 90'ının hatırlatıcı doz veya hiç aşı yaptırmayanlar olduğunu ifade etti.

Plan B, toplu ulaşım ve kapalı alanlarda maske takılması, mümkünse evden çalışılması ve gece kulüpleri gibi bazı yerlere girişte aşı pasaportu kullanılması önlemlerini içeriyor.