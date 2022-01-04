Sağlık

Biden'dan Omicron uyarısı: Vakalar daha da artacak

ABD Başkanı Joe Biden, Omicron varyantının etkisiyle ülkedeki vaka sayılarının daha da artabileceğini belirterek, Pfizer'ın ağızdan alınan Covid-19 ilacı siparişlerini 2 katına çıkardıklarını ifadesini kullandı.
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ABD Joe Biden Pfizer Omicron varyantı Coronavirüs Covid-19 vaka artışı

HABER MERKEZİ

Biden, sağlık ekibinden yeni tip coronavirüse (Covid-19) ilişkin alacağı brifing öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Omicron varyantının son günlerde ülkede hızla arttığına işaret eden Biden, "Omicron oldukça bulaşıcı, gelecek günlerde Covid-19 vakalarının daha da arttığını göreceksiniz" uyarısında bulundu.

Biden, Omicron'dan korunmak için en güvenli yolun aşı olmak olduğunu vurgulayarak, "Şu anda aşı olmamanın hiçbir bahanesi olamaz" yorumunda bulundu.

Pfizer'ın geliştirdiği ve ağızdan alınan Kovid-19 ilacının hastaneye yatma oranlarını ciddi oranda düşürdüğünü belirten Biden, "Ekibime, Pfizer ilacı siparişini 10 milyondan 20 milyona çıkarmaları için talimat verdim. Bu ilaçlar, gelecek aylarda halka ulaşacak" dedi.

ABD’de Covid-19’un Omicron varyantı nedeniyle son haftalarda hızla artan vaka sayısı, günlük bazda 1 milyon eşiğini aşmıştı.

Ülkedeki Covid-19 verilerini derleyen Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, son 24 saatte test sonucu pozitif çıkanların sayısı 1 milyon 77 bin 605 olmuştu.

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