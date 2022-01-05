Bağdat Havalimanı'na roketli saldırı

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Irak medyasının bir güvenlik kaynağına dayandırdığı habere göre, Victory Askeri Üssü'ne düzenlenen saldırı katyuşa roketleriyle gerçekleştirildi.

Roketlerin düşmesinin ardından bölgeden siren sesleri duyuldu. Olaya ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 3 Ocak 2020'de ABD suikastıyla öldürülmesinin yıldönümünde 3'üncü kez saldırı düzenlenmesi dikkati çekti.

Bağdat'taki Victory Askeri Üssü iki gün önce patlayıcı yüklü iki insansız hava aracı (İHA) tarafından hedef alınmıştı. Ayrıca ülkenin batısındaki Anbar kentinde uluslararası koalisyon danışmanlarının bulunduğu Ayn el-Esed Üssü'ne de dün benzeri bir saldırı düzenlenmişti.

KASIM SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

ABD, 3 Ocak 2020'de Bağdat Havalimanı'nda İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani ve Irak Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in araç konvoyuna hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda her ikisiyle birlikte Irak ve İranlı askeri yetkililerden toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye tehdit oluşturduğu gerekçesiyle Süleymani'yi öldürme talimatını kendisinin verdiğini duyurmuştu.