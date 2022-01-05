Politika

Macron: Aşısızların hayatını zorlaştıracağım

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'da Covid-19 aşısı olmayanların hayatını zorlaştırmak istediği uyarısında bulundu.
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Emmanuel Macron
Emmanuel Macron
avrupa Fransa Emmanuel Macron Covid-19 Aşı

HABER MERKEZİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Le Parisien gazetesine verdiği demeçte "Onları gerçekten rahatsız etmek istiyorum ve bunu yapmaya devam edeceğiz, sonuna kadar" dedi.

Macron "zorla aşı yapmayacağını" ancak "sosyal hayattaki faaliyetlere erişimlerini mümkün olduğunca kısıtlayarak" insanları aşıya teşvik etmeyi umduğunu belirtti.

Macron "Aşısızları hapse atmayacağım. Onlara şunu söylemeliyiz; 15 Ocak'tan itibaren restoranlara gidemeyeceksiniz, kahve içmeye gidemeyeceksiniz, tiyatroya gidemeyeceksiniz. Sinemaya gidemeyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Nüfusun yüzde 90'ından fazlasının ilk doz aşı olduğu Fransa, AB'deki en yüksek aşılanma oranlarından birine sahip.

Fransa'da aylar boyunca, birçok kamusal alana girişte, insanlardan aşı kartlarını ya da bir negatif Covid-19 testi göstermeleri istendi.

Ancak Fransız hükümeti, artan vakalar karşısında negatif test seçeneğini ortadan kaldırmak istiyor.

Fransa'da dün 271.686 yeni Covid-19 vakası bildirildi. Bu, pandeminin başlangıcından bu yanaki en yüksek sayıydı.

Macron hala Nisan'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci dönem için yarışıp yarışmayacağını açıklamadı. Ancak Macron gazeteye yaptığı açıklamada bunu istediğini ve "sağlık durumu elverdiğinde" kararını net bir şekilde açıklayacağını belirtti.

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