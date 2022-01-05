Irak Savunma Bakanı: ABD güçlerine yönelik saldırılar siyasi

ERBİL (K24)

Gazetecilere açıklamada bulunan Irak Savunma Bakanı Cuma İnad, “Askeri üslere yönelik son dönemdeki saldırıların, yabancı güçlerin çekilmesi konusuyla ilgisi yok. Bu siyasi bir konudur” dedi.

Bakan İnad, saldırıya uğrayan üslerin Irak ordusunun kontrolünde olduğunu ve sadece bir grup Koalisyon askeri danışmanının buralarda bulunduğunu söyledi.

Cuma İnad, Irak ordusunun Koalisyon güçlerinin askeri danışmanlarına ihtiyacı olduğunu vurguladı.

3 SALDIRI DÜZENLENDİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 3 Ocak 2020'de ABD suikastıyla öldürülmesinin yıldönümünde 3 saldırı düzenlendi.

İlk saldırı Bağdat Havalimanı’nda bulunan ve ABD tarafından kullanılan Victoria Üssü’ne yönelik düzenlendi. İki bomba yüklü İHA’nın kullanıldığı saldırıda kayıp yaşanmadı.

İkinci saldırı yine bomba yüklü iki İHA’yla düzenlendi, bu kez hedef Anbar’daki Ayn el-Esed Hava Üssü’ydü. Bu saldırıda da kayıp yaşanmadığı açıklandı.

Son saldırı gece saatlerinde roketlerle Victoria Üssü’ne yapıldı. Saldırının sonuçlarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.