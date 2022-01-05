Kalp krizi geçiren Christian Eriksen: Dünya Kupası’nda oynamak istiyorum

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Danimarka'nın son yıllarda yetiştirdiği önemli isimlerden Christian Eriksen, Finlandiya ile 12 Haziran'da oynanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu ilk maçının 43. dakikasında geçirdiği kalp krizinin ardından ölümden dönmüştü.

Saha içinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan 29 yaşındaki futbolcu, kalbine takılan pil sayesinde hayata tutunabildi. Inter, dramatik olayın ardından Danimarkalı oyuncunun sözleşmesini feshetti.

29 yaşındaki oyuncu, uzun zaman sonra sessizliğini bozdu ve Danimarka televizyonuna konuştu.

"Amacım Katar'daki Dünya Kupası'nda oynamak" diyen Eriksen, "Bu futbol oynama sevgisiyle ilgili bir şey, doktorlar iyi olduğumu söyledikten sonra kendimi futbol oynamadan görebilir miyim? Bir hedef, bir rüya. Milli Takım'a seçilip seçilemeyeceğim başka bir şey. Geri dönebileceğimden eminim. Eskisine göre farklı hissetmiyorum. Fiziksel olarak en üst şekilde döneceğim. Hedefim buf ve hala yeterince zamanım var" sözleriyle dönüş için ne kadar istekli olduğunu gösterdi.

Talihsiz olay esnasında beş dakika kalbinin durduğunu kaydeden Eriksen, "5 dakika ölüydüm. Ancak şu anda başka bir sorun olacağı konusunda bir endişem yok" ifadelerini kullandı.

Hislerinin kendisine futbol oynamamayı telkin etmediğini vurgulayan Eriksen, "Her şey bir yana, tüm bunların ardından burada olduğum için şanslıyım. Beş dakika öldüğüm için insanların bana çiçek göndermelerini istemiyorum; ancak çok özeldi, insanlar bana karşı çok iyiydi ve iyi dilekleri bana yardım etti" diye konuştu.

Yaşanan talihsiz olayla ilgili düşüncelerini dile getirmeye devam eden Eriksen, "İlk başta olayın ardından kalbimin ne olacağı konusunda çok dikkatliydim. Ancak tüm testleri yaptılar ve bir şey yok. Tekrar olacağı konusunda bir endişem yok" sözleriyle futbola dönme isteğini yineledi.

İtalya, sağlık sorunu bulunan oyuncuya oynama izni vermezken; Inter, Danimarkalı oyuncunun sözleşmesini feshetmişti. İngiltere, Hollanda ve Fransa'dan bazı takımların isimleri Eriksen'i kadrosuna katmaya sıcak bakıyor.