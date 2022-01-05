Vaka haritası açıklandı: İşte vaka sayısı en çok artan 3 il

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Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18-24 Aralık tarihleri arasında illere göre 100 bin kişide görülen yeni tip coronavirüs (Covid-19) vaka sayılarını açıkladı.

Buna göre, her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı en çok Kırklareli, Çanakkale ve Eskişehir'de arttı.

Vaka sayısı İstanbul'da 303,51, Ankara'da 129,82, İzmir'de 68,54 oldu.

VARYANTA BAĞLI VAKA ARTIŞLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Fahrettin Koca, Omicron varyantının, İstanbul'daki vaka sayılarının toplam vaka sayısının yarısını aşmasına neden olduğunu söyledi.

Koca, "Yeni varyanta bağlı vaka artışları şimdilik büyük şehirlerde dikkat çekse de aynı durum diğer illerde de kolayca yaşanabilir. Tedbirlere her yerde aynı ciddiyetle uyulmalıdır" dedi.

VAKA SAYISI 55 BİNE YAKLAŞTI

Sağlık Bakanlığının dün paylaştığı günlük Covid-19 vaka tablosuna göre, 54 bin 724 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 26 bin 561 oldu.

Türkiye'de 3 Ocak'ta 44 bin 869 yeni vaka tespit edilmişti. Bugün ise vakalarda 10 bine yakın bir artış gerçekleşti.

Vaka sayıları en son 22 Nisan 2021'de 50 bini geçmişti.