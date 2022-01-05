KDP ile KYB seçim konusunda anlaştı

SÜLEYMANİYE (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ortak heyetleri bugün Süleymaniye’de bir araya geldi. Toplantının ardından ortak bir yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

“KYB ile KDP arasındaki işbirliği çerçevesinde bugün KYB ile KDP’den heyetler anayasa, seçim ve komisyonla ilgili Süleymaniye’deki KYB Politbüro’da bir araya geldi. İki taraf, Kürdistan Parlamentosu seçimlerinin zamanında yapılması ve seçimlerle ilgili yasal ve siyasi mekanizmayla ilgili ortak anlayış olması konusunda mutabık kaldı.”

Açıklamada ayrıca iki tarafın, vatandaşların seçim süreciyle ilgili güveninin güçlendirilmesi için sürecin şeffaf ve başarılı geçmesi konusunda birlikte çalışılması konusunda da mutabık kaldığı belirtildi.

KDP ile KYB arasında yapılan 5 Mart 2019 tarihli siyasi anlaşmaya işaret edilen açıklamada, “İki partinin son dönemdeki toplantılarında, kardeşlik ve birliktelik ruhuyla, Kürdistan Bölgesi’nin yüksek çıkarları doğrultusunda gerekli fiili ve yasal adımların atılması gerektiği vurgulandı. Önümüzdeki hafta toplantıların sürdürülmesi kararlaştırıldı” ifadeleri kullanıldı.