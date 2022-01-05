Kılıçdaroğlu’ndan Dersim açıklaması: Gerçekleri görmeden bir şey söyleyemezsiniz

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi.

Bir gazetecinin “Bu coğrafyada yaşanan acıların başında 1915 Ermeni katliamı ve 1938 Dersim Tertelesi de geliyor. Helalleşme çağrınız bunları da kapsayacak mı” sorusuna Kılıçdaroğlu şu ifadelerle yanıt verdi:

“Roboski’de evet ciddi bir olay oldu. Gencecik çocuklar hayatlarını kaybettiler, aileler hala acılarını yaşıyorlar. Ölenleri geri getirme şansımız yok ama devlet katında o ailelere belli bir saygının gösterilmesi lazım. 1935-38 olayları. Zaten cumhurbaşkanı özür diledi ve bu döneme ait bütün belgelerin tarihçilerin önüne koyulması lazım. Gerçekleri bir görelim, gerçekleri görmeden bir şey söyleyemezsiniz. Ermeni olayları ile ilgili olarak da tarihçilerin bu olayları araştırması gerekiyor. Tarihin derinliklerinde kalan olayların bugün itibarıyla sıcak siyasetin konusu yapılmasını doğru bulmuyorum. Bugün ABD filmlerini görüyorsunuz. Kızılderililere karşı yapılan katliamları film olarak gösterebiliyorlar. Toplumun o haksızlıklarla yüzleşmesine ortam sağlıyor. Bu çerçevede bakmamız lazım. Parti olarak eksikliklerimiz olabilir. Tüzel kişilerin belli konularda görüş beyanı bir araya gelip ortak görüş oluşturulduktan sonra bir kişi tarafından dillendiriliyor. Karşı taraf eleştirebilir bunları. Kavgaları geriye bıraktığınız zaman bir araya gelip helalleşebiliriz. Duygularımızın esiri olmayalım, aklımız ne diyorsa o çerçevede hareket edelim. Akılla bir gelecek çizmemiz gerekiyor, geçmişteki hatalarımızla yüzleşmemiz gerekiyor.”

“SOKAĞA ÇIKMAYACAĞIZ, SANDIKTA GEREĞİNİ YAPACAĞIZ”

CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, Erdoğan’ın, “Sokaklara döküleceklermiş, ya siz 15 Temmuz'u görmediniz mi? Cumhur İttifakı sizi gideceğiniz yere kadar süpürecektir" sözleri de hatırlatıldı, nasıl yorumladığı soruldu. Erdoğan’ın bu sözlerini “gülümseyerek” yorumladığını söyleyen CHP lideri, partili arkadaşlarına, “Taşkınlık yapmayacaksınız, sokağa çıkmayacaksınız, sabırla sandığı bekleyeceksiniz” dediğini, buna karşılık Erdoğan’ın “hayal aleminde yaşadığı için” sokaklara çıkılması talimatı verilmiş gibi algı oluşturduğunu söyleyerek şunları kaydetti:

“Bunun basın danışmanları yok mu ne konuştuğumuzu önüne koymuyorlar mı? Beni dinlemesini pek beklemem. Dinlediğinde koltuğunda oturamaz, eleştiriyi hazmedemez. Hangi taşkınlık? Tam tersi, ‘sakin, sabırla seçim sandığını bekleyeceksiniz, gidecek oyunuzu kullanacaksınız, otoriter yönetimi demokratik yollarla değiştireceğiz’ nokta. Gittiğimiz her yerde söylüyoruz. Beyefendi bizim sokağa çıkmamızı istiyor anladığım kadarıyla. Zorlayacak, baskı kuracak, çıkmayacağız. Sandıkta gereğini yapacağız.”

HDP’NİN ERKEN SEÇİM ÖNERGESİ TEKLİFİ

Kılıçdaroğlu’na HDP Eş Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar’la yaptıkları görüşmenin ardından gündeme gelen, “erken seçim için ortak önerge” de hatırlatıldı.

HDP’nin ziyarete geldiğinde, “Önerge vereceğiz” dediğini belirten Kılıçdaroğlu, “Verebilirler, bağımsız bir siyasi parti, hepimizin saygı duyması lazım. Biz nasıl veriyorsak, onlar da verebilir. Erken seçim isteyen her siyasi parti önergelerini verir, komisyon başkanı topluyor, kabul edilirse Genel Kurul’a iner. Böyle bir önerimiz oldu, onlar bu önerimize nasıl bir tavır alacaklar bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.