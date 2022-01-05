Kazimi: Tüm askeri üsler Irak güçlerine teslim edildi

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Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, ABD ve Uluslararası Koalisyon’un muharip güçlerinin Irak’taki görevinin sona erdiğini kaydederek, sadece bir grup askeri danışmanın kaldığını söyledi.

Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, ABD ve Uluslararası Koalisyon’un muharip güçlerinin Irak’taki görevinin sona erdiğini vurgulayarak, söz konusu güçlerin tüm askeri kamplarını Irak güçlerine teslim ettiğini belirtti.

Kazimi, “Şuan sadece bir grup askeri danışman güvenlik güçlerimizle birlikte çalışıyor” dedi.

Yılbaşında bazı askeri üslere yönelik füze saldırılarının olduğunu ve bu saldırıların anlaşmasız olduğunu söyleyen Kazimi, saldırıların Irak’ın güvenlik ve istikrarını etkilediğini bildirdi.

Babil’de gerçekleşen katliama da değinen Kazimi, Ceble bölgesinde yaşananların acı verici olduğunu ve ulusal güvenlik kurumunun incelemesini sürdürdüğünü ifade etti.

Kazimi, “Biz zalim diktatörlerin kurbanı olduk. Demokrasi döneminde zulme devam etmek akılsızlıktır” dedi.