Covid-19: Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 213 vaka

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 5 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 3 bin 914 Covid-19 testi yapılırken, 213 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 142 kişi sağlığına kavuşurken, 5 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 680 bin 371 Covid-19 testi yapılırken, 381 bin 329 kişide virüs tespit edildi.

Şimdiye kadar 372 bin 575 kişi sağlığına kavuşurken, 7 bin 127 kişi yaşamını yitirdi.

1627 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.