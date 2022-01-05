Sağlık

Barzani Yardım Vakfı: Tedavileri için hasta çocukları yurt dışına göndereceğiz

Barzani Yardım Vakfı, hasta çocukların ailelerine destek sunacaklarını ve tedavileri için hasta çocukları yurt dışında göndereceklerini bildirdi.
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kürdistan Barzani Yardım Vakfı tedavi

ERBİL (K24)

Barzani Yardım Vakfı, bir Alman kuruluşu ile koordineli olarak 12 yaşından küçük her hasta çocuğun tedavisi için destek sunacaklarını açıkladı.

Açıklamada, maddi durumu elverişli olmayan ve tedavi masrafları yüksek olan ailelere destek sunmak için yurt dışı programları hazırladıkları vurgulandı.

Söz konusu program dahilinde tedaviye ihtiyacı olan çocukların yurt dışına gönderileceği kaydedildi.

Ailelerin 13 Ocak’a kadar e-posta yoluyla vakfa ulaşabileceği belirtildi.

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