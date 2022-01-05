Politika

Sınırı koruyan BM barış gücüne saldırı

Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırının güvenliğini sağlayan Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) dün kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce saldırı düzenlendiği belirtildi.
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ortadoğu Lübnan Hizbullah İsrail BM Barış gücü

HABER MERKEZİ

UNIFIL Sözcü Yardımcısı Candice Ardell, konuya dair yazılı açıklama yaptı.

Ardell, Lübnan'ın güneyindeki güvenlik, barış ve istikrarı korumak için görevlendirilen UNIFIL'e yönelik gece saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce saldırı düzenlendiğini ve BM gücüne ait araçlardaki bazı parçaların çalındığını belirtti.

Saldırıya maruz kalan UNIFIL'ın özel arazi içerisindeki bazı yerleşim birimlerini görüntülediği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu kaydeden Ardell, barış gücünün fotoğraf çekmediğini aksine rutin sınır devriyesinde olduğunu savundu.

Sabotaj olayının soruşturulması için hükümete çağrıda bulunan Ardell, barış gücüne yönelik saldırıyı ve oradaki halkı kendi çıkarları için kışkırtanları kınadıklarını vurguladı.

Hizbullah'a yakın El-Ahbariyye gazetesi, güvenlik güçlerinden bir kaynağa dayandırdığı haberinde, olayın barış gücünden bir ekibin özel mülk olan yerleşim merkezini görüntülemek istemesi ve bazı ailelerin buna karşı çıkması üzerine yaşandığını iddia etti.

Lübnan-İsrail sınırı arasında görev yapan UNIFIL barış gücüne yönelik son olarak 22 Aralık 2021'de, Hizbullah'ın kontrolündeki Şakra nahiyesinde saldırı gerçekleştirilmişti.

Söz konusu saldırının BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 21 Aralık'ta yaptığı Lübnan ziyaretinden sonra gelmesi dikkati çekmişti.

 

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