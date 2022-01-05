KDP ve KYB anlaşmaya vardı

ERBİL (K24)

KDP ve KYB, yeni Irak hükümetinin kurulması sürecinde Iraklı siyasi taraflarla görüşmeleri ortak bir şekilde yürütme kararı aldı.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliği’nden (KYB) yapılan ortak açıklamada, Yeni kurulacak Irak hükümeti için Iraklı siyasi taraflarla görüşmeler yapmak üzere ortak bir heyetin oluşturulması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Açıklamada, Bağdat’ta hükümet kurma müzakerelerini yürütecek KDP-KYB ortak heyetinin çalışma programının hazırlandığı belirtildi.

KDP ve KYB heyetleri bugün KDP Politbüro Ofisi’nde bir araya gelmişti.