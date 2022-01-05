Peşhabur Sınır Kapısı yarın bir günlüğüne açılıyor

ERBİL (K24)

Peşhabur Sınır Kapısı’nın Sorumlusu Şewket Berbuhari yaptığı yazılı açıklamada, Kürdistan Bölgesi’ne geçici olarak gelen Rojavalılar için yarın sınır kapısının açılacağını söyledi.

Şewket Berbuhari söz konusu ziyaretçilerin 30 gün süreyle Kürdistan Bölgesi’ne geldiklerini ancak sınırdaki PKK eylemleri yüzünden geri dönmelerinin geciktiğini vurguladı.

Sorumlu, yarın saat 08.00’de başlayacak ziyaretlerin 16.00’ya kadar devam edeceğini dile getirerek, kayıt tutulacağını belirtti.

Peşhabur Sınır Kapısı’nın Sorumlusu Şewket Berbuhari, geçişlerin ayda bir gün sağlanabileceğini aktardı.

NE OLMUŞTU?

15 Aralık’ta Peşhabur Sınır Kapısı’na yönelik saldırı düzenlenmişti.

Şewket Berbuhari yaptığı yazılı açıklamada, PKK’lilerin saldırısındaki amacın; kargaşa çıkarmak, Kürdistan Bölgesi’nin durumunu bozmak ve Rojava’da Kürt halkının çıkarlarına engel olmak olduğunu bildirmişti.

Şewket Berbuhari, “3 aydan beri PKK’nin kararıyla Kürdistan Bölgesi ile Batı Kürdistan arasında bulunan Semalka Sınır Kapısı’nda iki çadır kurulmuş ve her gün insanlar zorla burada toplatılmaktadır. PKK sembolleri ve flamaları yükseltilerek Kürdistan Bölgesi’ne karşı slogan atılmaya teşvik edilmektedirler. PKK’nin bütün kışkırtmalarına rağmen genel çıkarlar ve sevgili Rojava halkının durumunu gözetmek adına kendimize hakim olduk ve hiçbir tepki göstermedik” ifadelerini kullanmıştı.

Açıklamada, şunları kaydedilmişti:

“Ancak maalesef çarşamba günü (15 Aralık) yüzden fazla kişiyle halkın ve Semalka Asayişi’nin gözleri önünde molotof kokteylleri, taş ve sopalarla Peşhabur - Semalka arasındaki köprüden Peşhabur’daki sınır noktamıza doğru saldırıya geçti. Bu saldırı sonucunda bazı görevliler ağır şekilde yaralandı, sınır noktasının itfaiye araçlarının camları kırıldı.”

Söz konusu eylemlerin ardından basın açıklaması yapan Duhok Valisi Ali Teter ise Kürdistan Bölgesi ile Rojava arasındaki Peşhabur Sınır Kapısı’nın kapatıldığını belirterek, buna PKK’nin neden olduğunu söylemişti.