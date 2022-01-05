Ayn el-Esed Askeri üssüne roket saldırısı

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Irak’ın Anbar vilayetindeki Ayn el-Esed Askeri Üssü’ne akşam saatlerinde tekrar roket saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Irak medyasında yer alan habere göre, ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Üssü’ne 12 roket fırlatıldı.

K24’e konuşan Iraklı bir güvenlik kaynağı ise, akşam düzenlenen saldırıda söz konusu üsse sadece 5 roket düştü.

Öte yandan Uluslararası Koalisyon tarafından yapılan açıklamada, askeri üsse fırlatılan roketlerin, üssün 2 km uzağına düştüğü bildirildi.

Bugün akşam saatlerinde Suriye’nin kuzeyindeki Meyadin ilçesinin Hazra köyündeki Uluslararası Koalisyon üssüne de roket saldırısı gerçekleştirilmişti.

Uluslararası Koalisyon tarafından yapılan başka bir açıklamada ise, Koalisyon güçlerinin saldırılar nedeniyle görevlerini yerine getirmekte sorun yaşadığı belirtildi.