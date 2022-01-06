Rojava halkı hayat pahalılığından şikayetçi

HABER MERKEZİ

Rojava’da hayat pahalılığından şikayetçi olan halk, işçi ve memur maaşlarının günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yetmediğini söylüyor.

Örneğin bir kilo şeker 4 bin Suriye Lirası’na satılırken, Suriye’nin doğusundaki Deyr ez-Zor’a bağlı köyde insanlar şeker alabilmek için on kilometre yol yürümek zorunda kalıyor.

Öte yandan Rojava’daki en büyük sorunlardan biri de ekmek fiyatlarındaki artış ve fırınlar önünde saatlerce oluşan kuyruklar.

Rojavalılar, Özerk Yönetim’in ekmek fiyatlarına zam yaptığını, ekmeğin kalitesinin ise düştüğünü söylüyor.

Bazı bölgelerde ekmek fiyatlarının zamlanması protesto edilirken, Özerk Yönetim’den ekmek temin etmesi istendi.

Ayrıca sadece gıda ürünleri değil, yakıt maliyetleri de arttı.

Benzin fiyatı 2 bin 700 liraya yükselirken, bu kış evlere dağıtılan mazot oranı da 8 yıl öncesine göre daha düşük.