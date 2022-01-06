Ekonomi

Dolar ve euro yükselişte

İstanbul serbest piyasada dolar 13,71 liradan, euro 15,51 liradan güne başladı.
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HABER MERKEZİ

Serbest piyasada 13,7120 liradan alınan dolar 13,7140 liradan satılıyor. 15,5080 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 15,5100 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,46 lira, euronun satış fiyatı ise 15,26 lira olmuştu.

FED TUTANAKLARI FAİZ ARTIŞINA İŞARET ETTİ

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 14-15 Aralık tarihlerinde düzenlenen son toplantısına ilişkin tutanaklarını yayımladı.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) son toplantısına ait tutanaklarda yetkililer, Omikron varyantının ekonominin toparlanma patikasını değiştirmeyeceğini fakat arz sıkıntılarının beklenenden daha hızlı sürebileceğini öngördüklerini açıkladı.

Diğer taraftan, tutanaklarda faiz artışının beklenenden daha erken olma ihtimalinin yükseldiği kaydedildi.

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