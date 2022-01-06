Pentagon: Üslerimize yönelik saldırılara cevap vermeye hazırız

ERBİL (K24)

Pentagon Sözcüsü John Kirby, son günlerde Irak ve Suriye’de ABD üslerine yönelik artan saldırılarla ilgili açıklama yaptı.

Söz konusu saldırıların İran’a yakın grup ve milisler tarafından gerçekleştirildiğinden şüphe duymadıklarını kaydeden Kirby, “Irak ve Suriye’deki askeri üslere yönelik saldırıların artması, Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin yıl dönümüyle bağlantılıdır” dedi.

ABD’nin, Suriye ve Irak’taki güçlerini korumaya hazır olduğunu vurgulayan Pentagon Sözcüsü, “İran'a askerlerimizin korunması gerektiğini söyledik” ifadelerini kullandı.

Kirby, saldırılara cevap vermeye hazır olduklarını kaydetti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 3 Ocak 2020'de ABD suikastıyla öldürülmesinin yıldönümünde 5’inci kez saldırı düzenlenmesi dikkati çekti.

Irak medyasının bir güvenlik kaynağına dayandırdığı habere göre, dün Victory Askeri Üssü'ne düzenlenen saldırı katyuşa roketleriyle gerçekleştirilmişti.

Ayrıca Irak’ın Anbar vilayetindeki Ayn el-Esed Askeri Üssü’ne akşam saatlerinde tekrar roket saldırısı düzenlendiği bildirilmişti.

Suriye’nin kuzeyindeki Meyadin ilçesinin Hazra köyündeki Uluslararası Koalisyon üssüne de roket saldırısı gerçekleştirilmişti.

KASIM SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

ABD, 3 Ocak 2020'de Bağdat Havalimanı'nda İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani ve Irak Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in araç konvoyuna hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda her ikisiyle birlikte Irak ve İranlı askeri yetkililerden toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye tehdit oluşturduğu gerekçesiyle Süleymani'yi öldürme talimatını kendisinin verdiğini duyurmuştu.