Öğretmenlerden ‘Kürtçe derslerini seçin’ kampanyası

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Türkiye’de Ortaokullarda 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında seçmeli dersler için tercih sürecinin başlamasıyla birlikte, Kürtçe Öğretmenleri İnisiyatifi (Însîyatîfa Mamosteyên Kurdî) de öğrencilerin Kürtçe derslerini tercih etmesi için bir animasyon hazırladı.

Animasyonda 5,6,7 ve 8’inci sınıf öğrencilerinin dersleri nasıl tercih edecekleri anlatılıyor.

Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ortaokullarda 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı döneminde okutulacak seçmeli derslerin tercih süreci 3 Ocak - 21 Ocak tarihleri arasında.

Yaşayan Dil ve Lehçeler kapsamında yer alan Kürtçenin Kurmanci ve Zazaki lehçeleri seçmeli dersleri için başvuru yapılabilecek. Ancak Kürtçe dersleri için kaç öğretmenin alınacağı belli değil.

“MEB’DEKİ ÖĞRETMENLERE BÜYÜK SORUMLULUK DÜŞÜYOR”

K24’e konuşan Kürtçe Öğretmenler İnisiyatifi Üyesi İklim Oral, animasyonu öğrencileri Kürtçe dersini seçmeye teşvik etmek için hazırladıklarını ifade ederek, asıl görevin ise MEB’deki öğretmenlere düştüğünü söyledi.

“Eğitimcilerin okul-aile birliği ile seçmeli dersler konusunda aktif şekilde kontakt kurması, aileleri tüzüğe uygun bir şekilde sağlıklı bilgilendirmeleri zaten istediğimiz sürekliliğin en büyük dilimini karşılamış olacaktır. Çünkü hâlâ Kürtçe seçmeli dersten bihaber olan aileler var ve bu ailelerin de ortaokul düzeyinde en az 2 öğrencisi olduğunu varsaydığımızda onlarca belki de yüzlerce sınıfa tekabül ediyor. Burada branş ve statü fark etmeksizin en büyük pay eğitimcilere düşüyor. Evet, biz animasyonda seçmeli ders seçmenin aile ve öğrencinin kararı olduğunu vurguladık ama bunu bizzat MEB’e bağlı bir öğretmenin söylemesi daha etkili olacaktır. Tabi bir de toplumda birbirini taklit etme durumu da var bunu da kullanabiliriz, eğer okullu yani eğitim seviyesi yüksek ebeveynlere sahip bir öğrenci Kürtçe seçmeli dersini seçerse bu Kürtçe seçmeli derse karşı olan tabuyu da yıkacaktır bu da bir yöntem en nihayetinde.”

Öğrencilerin Kürtçeyi seçmeleri için hazırladıkları animasyonun MEB’in tüzüğüne uygun olduğunu vurgulayan Oral, “İzlediğimiz yol MEB’in yayınladığı tüzük temelinde şekillendi, zaten İnsiyatifa Mamosteyên Kurdi olarak hazırlayıp yayımladığımız animasyon filmi de bu tüzük üzerinden görselleştirildi. Nasıl bir yol izleyeceğimiz de yine buradan başlıyor, sosyal medyada hashtag kampanyalarından tutun da basının yani sizin de yaptığınız gibi gerek yazılı gerek de görsel konuya dair haberlerinin yanı sıra bazı arkadaşlarımızın eğitim sendikalarını konuya dair hem bilgilendirme hem de destek amaçlı ziyaretleri bunların yanı sıra Kürt sivil toplum örgütlerinin desteğini almaya kadar izlenilecek birçok yol var. Biz de bu yolları ve yeni yol ve yöntem sunan arkadaşlarımızı dinleyerek hareket edeceğiz”

İlk taleplerinin seçmeli olarak Kürtçenin tercih edilmesini sağlamak olduğunu ifade eden Oral, “Kürtçe öğretmenleri olarak tabi ki de talebimiz Kürtçe seçmeli dersi. Biz ekstra bir şey istemiyoruz. MEB’in tüzüğüne göre Yaşayan Diller adıyla sunulan seçmeli derslerin yine devletin kendi üniversitelerinde eğitim görmüş pedagojik formasyon almış branş öğretmenleri olarak görevimizi yapmak istiyoruz. Bu da takdir edilir ki gayet de haklı, yerin de ve de doğal bir talep” şeklinde konuştu.

HEZKURD’DAN DESTEK

Kürtçe Dil Hareketi (HEZKURD) Genel Koordinatörü Fevzi Bulgan da Kürtçe Öğretmenler İnisiyatifi’nin hazırlamış olduğu animasyon kampanyasını desteklediklerini söyledi.

K24’e konuşan Bulgan, “Öncelikle Kürtçe öğretmenlerin böyle bir girişime ön ayak oldukları için onları kutluyorum. Şu anda Kürtçe ders konusunda resmi olarak sahip olduğumuz bir imkân olan seçmeli derslerin işlevselleşmesi ve dolayısıyla iki bini aşkın Kürtçe öğretmenin ataması imkânını sağlamak için önemli bir girişimdir. Seçmeli derslere gerekli eğilim sağlanırsa bunun ilerleyen zamanlarda zorunlu hale getirme olasılığını arttırır. Kürtçe öğretmenlerimizin başlattığı bu kampanyanın tam ortasındayız her zaman her şartlarda destek vereceğiz” dedi.

Bulgan ayrıca, HEZKURD olarak Kürtçeyi tercih eden her öğrenciye içinde eğitim amaçlı Kürtçe hikaye kitabı ve Kürtçe alfabe kitabının bulunduğu bir eğitim seti hediye edeceklerini söyledi.