Kazakistan polisi: Çok sayıda protestocu öldürüldü

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Kazakistan’ın batısında 2 Ocak’tan itibaren LPG'ye yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Polis ve askeri araçları ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası ile müdahale etti.

Ülkenin en büyük kenti Almatı'da Polis Sözcüsü Saltanat Azirbek, "Onlarca saldırgan etkisiz hale getirildi" dedi.

CUMHURBAŞKANI TOKAYEV: MÜMKÜN OLDUĞUNCA SERT MÜDAHALE ETMEYE NİYETLİYİM

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, halkın kendisini desteklediğine emin olduğunu söyleyerek, “Ne olursa olsun, başkentte (Nur Sultan) bulunacağım. Halkın yanında olmak benim anayasal görevimdir. Kazakistan tarihindeki bu siyah şeridi hep birlikte aşacağız. Bundan güçlü çıkacağız” dedi.

Tokayev, televizyon kanallarından halka hitaben yaptığı konuşmada, protesto gösterilerinde büyük ölçekte göstericilerin güvenlik güçlerine saldırdığını ifade etti.

Güvenlik güçleri arasında ölen ve yaralananlar olduğu bilgisini paylaşan Tokayev, protestocuların “haydutlardan oluştuğunu” dile getirdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı, protestocuların askerleri dövdüğünü, eziyet ettiğini, kadınları taciz ettiğini ve dükkanları yağmaladığını aktardı.

Tokayev, “Cumhurbaşkanı olarak, bugünden itibaren Güvenlik Konseyi Başkanı olarak mümkün olduğunca sert müdahale etmeye niyetliyim. Bu mesele bana başvuran, hayatını ve ailelerinin korunmasını isteyen vatandaşlarımızın güvenliği ile ilgilidir. Bu mesele ülkemizin güvenliği ile ilgilidir” şeklinde konuştu.

Barış gücünün, Kazakistan'da istikrarın tesisi ve durumun normalleşmesi için "geçici bir süre" görev yapacağı açıklandı.

BM'DEN KAZAKİSTAN'A İTİDAL VE ŞİDDETTEN KAÇINILMASI ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler (BM) Kazakistan'da devam eden gösteriler ve ülkede olağanüstü hal ilan edilmesi üzerine itidal, şiddetten kaçınılması ve diyalog çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada, Kazakistan'daki gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini belirtti.

Dujarric, Kazakistan'da tüm taraflara itidal, şiddetten kaçınılması ve diyalog çağrısı yaptı.

KAZAKİSTAN’DAKİ DURUM

Kazakistan’ın batısında 2 Ocak’tan itibaren LPG'ye yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Polis ve askeri araçları ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası ile müdahale etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başlatılan protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti.

Protestoların yayılması sonucu önce başkent Nur Sultan, Almatı şehri ve Mangistau eyaletlerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Ardından OHAL kararının ülkenin tüm bölgelerinde geçerli olduğu duyuruldu.