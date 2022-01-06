Politika

Doğu Kürdistan vilayetine Pasdaran komutanı vali olarak atandı

İran Pasdaran Ordusu’nun üst düzey bir komutanı, Doğu Kürdistan’ın Kirmaşan vilayetine vali olarak atandı.
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kürdistan Doğu Kürdistan Kirmaşan Pasdaran

HABER MERKEZİ

İran İçişleri Bakanı’nın önerisi ve İran Bakanlar Kurulu’nun kararıyla, Pasdaran Ordusu’nda üst düzey bir komutan olan Behmen Emiri Mukaddem, Doğu Kürdistan’ın Kirmaşan vilayetine vali olarak atandı.

Söz konusu isim daha önce Kirmaşan’da Pasdaran Ordusu Merkez Komutanı ve Horasan Askeri Komutanlığı’nda komutan yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Behmen Emiri Mukaddem, İran İslam Cumhuriyeti yönetiminde Kirmaşan’a atanan 17’nci valisi oldu.

Mevcut yönetimden önce Kirmaşan’ın 34 valisi daha oldu.

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