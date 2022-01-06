Ekonomi

Bitcoin’de sert düşüş

Kripto para birimi Bitcoin yüzde 20’den fazla değer kaybettiği aralık ayı başından bu yana ilk kez 43 bin doların altına çekildi.
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dünya Bitcoin Ethereum kripto para

HABER MERKEZİ

Bitcoin bu sabah yüzde 7’nin üzerinde değer kaybıyla 42 bin 800 dolarlı seviyeleri gördü.

Kripto para piyasasının ikinci büyük oyuncusu Ethereum’daysa kayıp yüzde 10’u buldu ve 3 bin 400 dolarlı seviyelere çekilme yaşandı.

Teknik analiz tarafında Bitcoin bugün 200 günlük hareketli ortalamasını da aşağı yönlü kırdı.

BTC, en son mayıs ayında 200 günlük hareketli ortalamasının altına inmiş ve sonrasında 30 bin dolara kadar çekilmişti. Yeniden 200 günlük hareketli ortalamayı aşmasıysa neredeyse üç ay sürmüştü.

Kasım ayında 69 bin dolarla rekor kıran Bitcoin, 4 Aralık’ta bir gecede yüzde 20’ye yakın düşüşle 42 bin 296 dolar seviyesine inmişti.

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