Sağlık

Fransa: Coronavirüs aşı sertifikası yasa tasarısı onaylandı

Fransa'da yeni tip coronavirüs (Covid-19) sağlık kartını aşı sertifikasına dönüştürecek yeni yasa tasarısı Ulusal Meclis'te üç gün süren hararetli tartışmaların ardından bu sabah itibari ile onaylandı.
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avrupa Fransa Ulusal Meclis Aşı sertifikası Coronavirüs Covid-19 Emmanuel Macron

HABER MERKEZİ

Hükümetin 15 Ocak'a kadar yasalaşmasını hedeflediği metin, Fransa Meclisi’nde 93'e karşı 214 evet oyuyla kabul edildi.

Senato'nun oyuna sunulacak metne göre kafe, restoran, müze, tiyatro ve sinema salonları gibi belli mekanlara girişlerde sadece aşıların tamamlandığını gösteren belge istenecek ve negatif test sonucu artık geçerli olmayacak.

MACRON: AŞISIZLARIN HAYATINI ZORLAŞTIRACAĞIM

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Le Parisien gazetesine verdiği demeçte "Onları gerçekten rahatsız etmek istiyorum ve bunu yapmaya devam edeceğiz, sonuna kadar" demişti.

Macron "zorla aşı yapmayacağını" ancak "sosyal hayattaki faaliyetlere erişimlerini mümkün olduğunca kısıtlayarak" insanları aşıya teşvik etmeyi umduğunu belirtmişti.

Macron "Aşısızları hapse atmayacağım. Onlara şunu söylemeliyiz; 15 Ocak'tan itibaren restoranlara gidemeyeceksiniz, kahve içmeye gidemeyeceksiniz, tiyatroya gidemeyeceksiniz. Sinemaya gidemeyeceksiniz" ifadelerini kullanmıştı.

Muhalefet partilerinin milletvekillerinin Macron'un bu açıklamasına tepki göstermesinin ardından Ulusal Mecliste yasa tasarısı görüşülmeleri durdurulmuştu.

Fransa'da son 24 saatte 332 binden fazla yeni Covid-19 vakası tespit edildi ve salgından dolayı 246 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

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