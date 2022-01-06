Sağlık

Bakan açıkladı: Kürdistan Bölgesi’nde Omicron vakaları tespit edildi

Kürdistan Bölgesi’nde 5 kişide Covid-19’un Omicron vakasının tespit edildiği açıklandı.
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kürdistan Kürdistan Bölgesi Omicron Saman Berzinci

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanı Saman Berzinci düzenlediği basın toplantısında, geçtiğimiz günlerde testleri yapılan bazı 5 kişide coronavirüsün Omicron varyantının tespit edildiğini söyledi.

Vakaların Duhok vilayeti sınırlarında olduğunu belirten Bakan Berzinci, “Hastalar aynı aileden. Dışarıdan gelen ve Omicron varyantını taşıyan aile üyesi, diğer 4 kişiye de bulaştırmış” dedi.

Bakan Berzinci, Omicron varyantı tespit edilen hastaların aşısız olduğunu ve tedavi altına alındıklarını kaydetti.

Omicron varyantının artık Kürdistan Bölgesi’ne ulaştığını söyleyen Berzinci, “Vakaların ana kaynağını yurt dışından dönenler oluşturuyor. Vatandaşlar tedbirlere uymalı” şeklinde konuştu.

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