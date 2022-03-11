Politika

İngiltere’den Rusya Devlet Duması’ndaki 386 milletvekiline yaptırım kararı

İngiltere, Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması'ndaki 386 milletvekiline yaptırım kararı aldı.
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dünya Liz Truss İngiltere Rusya milletvekilli Ukrayna yaptırım

HABER MERKEZİ

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın ayrılıkçı bölgeleri Donetsk ve Lugansk'a verdikleri destek nedeniyle Duma'nın 386 üyesine yaptırım uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'un aldığı yaptırım kararıyla Rus milletvekillerine İngiltere'ye seyahat yasağı getirildiği ve bu ülkedeki mal varlıklarına erişimin engellendiği belirtildi.

Bakan Truss, yaptırım kararına ilişkin açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in Ukrayna'yı yasa dışı işgalinde suç ortaklarını ve bu barbarca savaşı destekleyenleri hedef alıyoruz. Baskıyı bırakmayacağız ve yaptırımlarla Rus ekonomisi üzerindeki baskıyı sürdüreceğiz. Müttefiklerimizle Ukraynalı dostlarımızın yanındayız. Ukrayna'yı, insani yardım, savunma silahları ve Rusya'yı uluslararası alanda izole etmek için diplomatik çalışmalarla desteklemeye devam edeceğiz."

 

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