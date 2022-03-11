Kılıçdaroğlu: Kürt sorununun çözümü için 5 ilke belirledik

DİYARBAKIR (K24)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır gezisinin son gününde Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (DİTAM) düzenlediği toplantıya katıldı.

Bölgedeki sorunları ve talepleri Kemal Kılıçdaroğlu’na özetleyen DİTAM Başkanı Mehmet Vural, “helalleşme” kapsamında Dersim İsyanı, 1925 yılında idam edilen Şeyh Said ile arkadaşlarını anımsattı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu ise “Bizim ikinci yüzyıla çağrı beyannamemiz var. Bir yüzyılı devirdik. Şimdi ikinci yüzyıla geçeceğiz. Bir yüzyılın hesabını yapmamız lazım. Acılarımız oldu, bakanlar, başbakanlar, gencecik fidan gibi evlatlarımız idam edildi. Acısıyla bir yüzyılı bitirdik” ifadelerini kullandı.

“16 BİN KİŞİ TARIMI BIRAKTI”

Diyarbakır’da 2021 iye 2022 yılları arasında tarımla uğraşan kişi sayısının 50 binden 19 bine düştüğünü dile getiren Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Son 19 yılda 16 bin 918 çiftçi tarımı bırakıyor. Sadece Diyarbakır’da bu ciddi bir sorun. Ekilen topraklarda 2004 yılından 2021 arasında 2 milyon 448 bin dekar alan ekilmiyor artık Diyarbakır’da. Sanayi konusunda da ciddi sorunlar var. Büyük sermaye ve beyin göçünden söz ediliyor. Son yıllarda 120’ye yakın önemli şirket batıya göç etti. Kredi bulamadıklarını söylüyor firmalar. Demek ki bunun üzerinde de durmamız lazım.”

“KAYYUMLARA KARŞIYIZ”

Cumhuriyet Halk Partisi’nin “Seçilme gelen seçimle gider” ilkesini benimsediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Seçimleri niye yapıyoruz, millet iradesi tecelli etsin diye. Sandığı koyarsınız milletin iradesi orada tecelli eder. Belediye Başkanı getiriyorsunuz, seçiyorsunuz, belediye başkanını görevden alıyorsunuz, yerine bir de kayyum atıyorsunuz. Sonra demokrasiden söz ediyorsunuz. Buna karşıyız. Kayyum ilkesine karşıyız. Seçimle gelen seçimle gider” diye konuştu.

Ayrıca Kılıçdaroğlu seçim barajının yüzde 10’dan 3’e çekilmesi gerektiğini belirterek, iktidarları döneminde AİHM kararlarının uygulanacağını ve kararları uygulamayan kişiler hakkında gereken işlemlerin yapılacağını kaydetti.

“ROBOSKİLİ AİLELERDEN ÖZÜR DİLENMELİDİR”

Hellaleşme siyasetinden de söz eden Kılıçdaroğlu, şunları vurguladı:

“Roboski’de gençler öldürülürken, onları geri getiremeyeceğiz. Ama burada bir hata var. O zaman bu hata ile yüzleşmemiz lazım. En azından ailelerinden özür dilememiz lazım. Toplumun kucaklaşmaya ihtiyacı var. Eğer Türkiye’ye barışı getireceksek, kucaklaşmaya ihtiyacımız var. Diyarbakır hapishanelerinde işkence gören 5 kişi ile de görüştüm. Anlatırken, gözyaşlarımı tutamadım. Yaptığınız hatayı görüyorsunuz, o zaman biz burada bir hata yaptık deyip yüzleşeceksiniz. Bunu yapmazsanız toplumsal barışı sağlayamazsınız. Diyarbakır Cezaevi’ni yapacaksanız, İnsan Hakları Müzesi yapın.”

KILIÇDAROĞLU’NUN BAHSETTİĞİ 5 TEMEL İLKE

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi”nde Kürt sorunun çözümü ile ilgili 5 ilke belirlediklerini ifade ederek, bu başlıkları söyle sıraladı:

“Birincisi, sorun Meclis’te çözülür. Bunu en başından beri söyledik. Kanun çıkaracaksanız, Meclis’ten çıkaracaksınız. Recep Tayyip Erdoğan’a bu konuda mektup gönderdim. Meclis’te bir “Uzlaşma Komisyonu” kurun, her partiden eşit sayıda milletvekili bu komisyonda görev alsın. Ayrıca bir ‘Akil Adamlar Heyeti’ kurun’ dedim. İkincisi sorunu çözmek isteyen kişinin samimi ve dürüst olması lazım. Üçüncüsü gizli, kişisel bir ajandası olmayacak. Dördüncüsü millete açıklayamayacağı angajmanlara girmeyecek. Beşincisi, süreç devam ederken hem parlamentonun hem de milletin bilgilendirilmesi gerekiyor.”

“’KÜRDİSTAN’ İFADESİ BÖLGESEL AYRIMCILIK”

Kemal Kılıçdaroğlu, “Kürdistan lafı dolayısıyla da söyleyeyim. Bir bölgesel ayrımcılık olarak tanımladığımız için bunu kabul etmediğimizi söyledim” diyerek, Kürdistan Bölgesi Yönetimi’ne itiraz etmediklerini, Erbil’e heyet gönderdiklerini söyledi.