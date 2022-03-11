Politika

Ukrayna’dan ‘Rusya savaştırmak için DAİŞ'i getiriyor’ iddiası

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Podolyak, Rusya'nın DAİŞ'li teröristleri Ukrayna'ya getirerek bu ülkede "Suriye senaryosu"nu hayata geçirmeyi amaçladığını ileri sürdü.
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Mihail Podolyak
Mihail Podolyak
dünya Mihail Podolyak Rusya Ukrayna DAİŞ

HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Twitter hesabından, "(Savunma Bakanı Sergey) Şoygu da dahil Rus yetkililer, Ukraynalı sivillere karşı kullanılmak üzere 16 bin eski DAİŞ mensubunun aceleyle kiralandığını duyurdu.

DAİŞ'in olaya dahil edilmesi ve kimyasal silahlarla ilgili Rus propagandası, Ukrayna'da 'Suriye senaryosu'nu uygulama girişiminin göstergesidir" iddiasında bulundu.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Güvenlik Konseyi toplantısında çoğunluğu Ortadoğu'dan 16 bin "gönüllünün" Ukrayna ordusuna karşı savaşmak için başvurduğunu belirtmişti.

Vladimir Putin de Rusya tarafında yer alacak "gönüllü savaşçıların" Ukrayna'daki çatışma bölgelerine ulaştırılması talimatını vermişti.

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