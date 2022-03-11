Ukrayna’dan ‘Rusya savaştırmak için DAİŞ'i getiriyor’ iddiası

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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Twitter hesabından, "(Savunma Bakanı Sergey) Şoygu da dahil Rus yetkililer, Ukraynalı sivillere karşı kullanılmak üzere 16 bin eski DAİŞ mensubunun aceleyle kiralandığını duyurdu.

DAİŞ'in olaya dahil edilmesi ve kimyasal silahlarla ilgili Rus propagandası, Ukrayna'da 'Suriye senaryosu'nu uygulama girişiminin göstergesidir" iddiasında bulundu.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Güvenlik Konseyi toplantısında çoğunluğu Ortadoğu'dan 16 bin "gönüllünün" Ukrayna ordusuna karşı savaşmak için başvurduğunu belirtmişti.

Vladimir Putin de Rusya tarafında yer alacak "gönüllü savaşçıların" Ukrayna'daki çatışma bölgelerine ulaştırılması talimatını vermişti.