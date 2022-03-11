Politika

Rusya’da Instagram yasaklandı

Rusya’da, sosyal medya sitesi Instagram’a erişim engellendi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Rusya Ukrayna Instagram

HABER MERKEZİ

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Instagram’da Rus vatandaşlarına yönelik şiddet eylemleriyle ilgili çağrıların yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, “Rusya Başsavcılığının talebi üzerine, Rusya’da Instagram’a erişim engellenmiştir” ifadesine yer verildi.

Instagram’ın ana şirketi Meta’nın İletişim Direktörü Andy Stone, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaşa destek veren Ruslar ve savaşa katılan Rus askerlerine karşı şiddet içerikli mesajlara izin vereceklerini söylemişti.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv