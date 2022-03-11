ABD Başkanı Biden, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları açıkladı

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ABD Başkanı Joe Biden düzenlediği basın toplantısında Rusya'ya karşı aldıkları yeni yaptırımlar hakkında açıklamalarda bulundu.

"Rus ekonomisini yıktık" diyen Biden, "Putin'i yine sıkıştıracağız. Küresel ekonominin yarısından koparacağız onları. Daha da adımlar atıyoruz. Çok uluslu ülkelerden borçlanmayı da yasaklayacağız. Putin saldırgan, bunun bedelini ödemek zorunda. G7 de baskısını artırıyor. Oligark listesine ailelerini de ekleyeceğiz" dedi.

NATO müttefikleri ve G7 ülkeleri ile yeni yaptırım kararı aldıklarını ifade eden Biden, şunları söyledi:

“Günün erken saatlerinde NATO ülkeleri ve G7 ülkeleriyle yeni adımlar açıklayacağız. Rus ekonomisini yıktık, Putin'i yine sıkıştıracağız. Öncelikle her ülke ticarette en kayrılan statüsünü Rusya ile kaldıracak. Küresel ekonominin yarısından koparacağız onları. Müttefiklerimizle bunu yapmamız çok önemli. Özgür dünya bir araya gelerek, Putin'i karşısına alıyor. Ülkemizdeki iki parti de buna öncülük ediyor.”

"PUTİN BUNUN BEDELİNİ ÖDEMEK ZORUNDA"

“Putin saldırgan, bunun bedelini ödemek zorunda” diyen Biden şöyle devam etti:

“Daha da adımlar atıyoruz. Deniz mahsulleri ve içkilerde dahil. Çok uluslu ülkelerden borçlanmayı da yasaklayacağız. Putin saldırgan, bunun bedelini ödemek zorunda. G7 de baskısını artırıyor. Oligark listesine ailelerini de ekleyeceğiz. Rus halkında çalıyorlar ve bizim ülkelerimizde paralarını saklamaya çalışıyorlar. Biz onların süper yatlarının, tatil evlerinin peşinden gidiyoruz. Aynı zamanda imalattan faydalanmalarını engelleyeceğiz. Bunlar son adım da olmayacak.”

Biden ayrıca, Rusya ile Ukrayna'da çatışmayacaklarını, NATO'nun Rusya ile çatışmasının 3. Dünya Savaşı'nı getirebileceğini söyledi.

UKRAYNALI MÜLTECİLERE YEŞİL IŞIK

Biden, Ukraynalı mültecilerin ABD’ye gitmesi durumunda kapılarını açacaklarını işaret ederek, “Ruble yüzde 50 değer kaybetti. Rusya borsası 2 haftadır kapalı çünkü açtıklarında çakılacaklarını biliyorlar. ABD, 1 milyardan dolardan fazla Ukrayna'ya destek sağladı. Her gün yeni teslimatlar yapıyoruz. ABD ayrıca ciddi güvenlik desteğinin de arabuluculuğunu yapıyor. Şu anda 10 binlerce ton insani yardım sağlıyoruz. Dün Polonya'da Harris 53 milyon dolarlık insani yardım için paket açıkladı. Bu çabayı bizden başka 30 dan fazla ülke destekliyor. Ukrayna'nın kendini savunması için sahip olması gereken silahlardan emin olacağız. Ukraynalı mültecilerin gelmesi gerekirse burada kollarımızı açık karşılayacağız. NATO'nun her karışını korumaya hazırız” şeklinde konuştu.