Türkiye’de coronavirüste son durum

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik Covid-19 verilerini açıkladı.

Buna göre, son 24 saatte 123 kişi yaşamını yitirdi, 25 bin 401 yeni vaka tespit edildi.

Bir günde 342 bin 365 Covid-19 testi yapıldı, 52 bin 269 kişi de iyileşti.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,22, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,01 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 222 bin 195 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Urfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.